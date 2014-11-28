Видео
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Во имя спасения22.09.14
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Поделись новостью с Донбассом01.12.1254
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Выпуск новостей от 30 декабря30.12.16
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Выпуск новостей от 29 декабря29.12.16
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Всем миром - Итоги 201628.12.16
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Выпуск новостей от 28 декабря28.12.16
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Истории гуманитарного штаба
Нелёгкие судьбы, испытания и лишения.
Несгибаемая воля и жажда жизни.
"Истории Гуманитаного Штаба" - помощь, которая возвращает к жизни.
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Лабиринты мнений
Платформа для лидеров Донбасса и компетентных экспертов.
Ищем выход вместе!
Присоединяйтесь: labirint@donbass.tv
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Всем миром
Социальный телепроект о жизни жителей зоны АТО и временных переселенцев.
Электронная линия: vsemmirom@donbass.tv
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Время новостей Донбасса
Уникальное видео и наиболее важная информация! «Время новостей Донбасса» всегда покажет больше! Как стать героем наших новостей – смотрите в разделе «Ты - Очевидец».
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Под защитой
«Под защитой» — Ваш персональный юридический помощник!
Знать законы и свои права — это выбор современного человека, уважающего себя и свое достоинство.
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Город своими руками
Деньги для активных и неравнодушных жителей. Как получить мини-грант
на благоустройство родного города? И кто может участвовать в конкурсе
«Город своими руками»? Об этом, по субботам в одноименной программе, в
20.15
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Новости ХК "Донбасс"Всем болельщикам и любителям самой быстрой игры на планете! Программа, которая расскажет вам обо всём интересном и важном, что происходит в жизни флагмана украинского хоккея.
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Законно!Программа «Законно!» - это юридический проект, который поможет телезрителям самостоятельно выйти из сложных ситуаций, с которыми может столкнуться каждый!
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The BEST CITY UA 2013Видеозаписи выступлений хедлайнеров одного из крупнейших фестивалей Европы
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Мотор ТВЭта передача подружит Вас с каждой из лошадей, которые «живут» под капотом Вашей машины.
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Вопрос властиЭто единственная телевизионная программа, благодаря которой зритель в прямом эфире общается с чиновником любого ранга. «Вопрос власти» может приехать в любой город Донбасса.
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Live ДонбассаШоу выходит в прямом эфире с улиц Донецка и других городов Донбасса. Участником может стать каждый прохожий.
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Покажи їм!
Уникальный проект двух телеканалов: восточного "Донбасс" и западного "ZIK".
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ПогодаО сюрпризах природы в Донбассе. Прогноз погоды с Юлией Тюлениновой и Анастасией Шкурко.
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Здравствуйте!Программа о том, как сохранить здоровье. Самые актуальные новости здравоохранения и редкие случаи в медицинской практике.
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ТелепазликиСложи мир своей мечты вместе с телепазликами!
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Кіносвіт
Голливудский хит, европейское кино, советская классика - только интересные и качественные фильмы, отобранные со вкусом! Каждому зрителю телеканала «Донбасс» найдется кинолента по душе.
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Трюки наукиНаучно-популярная, информационно-развлекательная программа для маленьких экспериментаторов и их родителей!
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ЭксклюзивУникальные видеоматериалы телеканала "Донбасс". Все самое интересное из жизни региона.
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Сокровища ФунтурыПриключенческий квест. Две команды школьников сражаются за призы в семейном комплексе развлечений «Фунтура».
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Новости ФК «Шахтер»Новости футбольного клуба "Шахтёр"
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Руслану Мартыненко нужна помощь13.10.2016
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Максиму Бойко срочно нужна помощь23.04.2016
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