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Донбасс

Сейчас в эфире - Время новостей Донбасса Смотреть онлайн

 

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Видео

Программы

  • Истории гуманитарного штаба

    Нелёгкие судьбы, испытания и лишения.
    Несгибаемая воля и жажда жизни.
    "Истории Гуманитаного Штаба" - помощь, которая возвращает к жизни.

  • Лабиринты мнений

    Платформа для лидеров Донбасса и компетентных экспертов.

    Ищем выход вместе!

    Присоединяйтесь:  labirint@donbass.tv

  • Всем миром

    Социальный телепроект о жизни жителей зоны АТО и временных переселенцев.

    Электронная линия: vsemmirom@donbass.tv

  • Время новостей Донбасса

    Уникальное видео и наиболее важная информация! «Время новостей Донбасса» всегда покажет больше! Как стать героем наших новостей – смотрите в разделе «Ты - Очевидец».

  • Под защитой

    «Под защитой» — Ваш персональный юридический помощник!

    Знать законы и свои права — это выбор современного человека, уважающего себя и свое достоинство.

  • Город своими руками

    Деньги для активных и неравнодушных жителей. Как получить мини-грант 
    на благоустройство родного города? И кто может участвовать в конкурсе
    «Город своими руками»? Об этом, по субботам в одноименной программе, в 
    20.15

  • Новости ХК "Донбасс"

    Всем болельщикам и любителям самой быстрой игры на планете! Программа, которая расскажет вам обо всём интересном и важном, что происходит в жизни флагмана украинского хоккея.

  • Законно!

    Программа «Законно!» - это юридический проект, который поможет телезрителям самостоятельно выйти из сложных ситуаций, с которыми может столкнуться каждый! 

  • The BEST CITY UA 2013

    Видеозаписи выступлений хедлайнеров одного из крупнейших фестивалей Европы

  • Мотор ТВ

    Эта передача подружит Вас с каждой из лошадей, которые «живут» под капотом Вашей машины.

  • Вопрос власти

    Это единственная телевизионная программа, благодаря которой зритель в прямом эфире общается с чиновником любого ранга. «Вопрос власти» может приехать в любой город Донбасса.

  • Live Донбасса

    Шоу выходит в прямом эфире с улиц Донецка и других городов Донбасса. Участником может стать каждый прохожий.

  • Покажи їм!

    Уникальный проект двух телеканалов: восточного "Донбасс" и западного "ZIK".

  • Погода

    О сюрпризах природы в Донбассе. Прогноз погоды с Юлией Тюлениновой и Анастасией Шкурко.

  • Здравствуйте!

    Программа о том, как сохранить здоровье. Самые актуальные новости здравоохранения и редкие случаи в медицинской практике.

  • Телепазлики

    Сложи мир своей мечты вместе с телепазликами!

  • Кіносвіт

    Голливудский хит, европейское кино, советская классика - только интересные и качественные фильмы, отобранные со вкусом! Каждому зрителю телеканала «Донбасс» найдется кинолента по душе.

  • Трюки науки

    Научно-популярная, информационно-развлекательная программа для маленьких экспериментаторов и их родителей!

  • Эксклюзив

    Уникальные видеоматериалы телеканала "Донбасс". Все самое интересное из жизни региона.

  • Сокровища Фунтуры

    Приключенческий квест. Две команды школьников сражаются за призы в семейном комплексе развлечений «Фунтура».

  • Новости ФК «Шахтер»

    Новости футбольного клуба "Шахтёр"
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